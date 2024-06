Espetáculo Esconderijos do Tempo, baseado em obra de Quintana, será apresentado em Alegrete

O evento, que celebra a obra do renomado poeta Mário Quintana, é promovido pela Prefeitura de Alegrete em parceria com o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac. A apresentação ocorrerá no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, localizado na Praça Osvaldo Aranha, 100. A entrada é gratuita, mediante a doação de um litro de leite, com ingressos disponíveis para retirada no Sesc Alegrete, na Rua dos Andradas, 71, até o próprio dia 24 de junho.

“Esconderijos do Tempo” é uma peça teatral baseada na obra de Mário Quintana, que vem encantando plateias em diversos municípios do Rio Grande do Sul desde 2006. O espetáculo é uma criação de Cleber Lorenzoni e Dulce Jorge, que além de serem responsáveis pelo texto, figurino e cenário, também atuam no elenco. Juntam-se a eles Clara Devi, Laura Hoover, Fábio Novello e Renato Casagrande, além de uma talentosa equipe de bastidores.

A noite promete ser ainda mais especial com a recepção do público pelo Grupo de Teatro Lutálica. Para celebrar a memória do poeta, todos os presentes receberão um quindim, o doce preferido de Mário Quintana. A iniciativa reflete a proposta do Projeto Quintanares de não apenas homenagear o poeta, mas também de proporcionar uma experiência cultural completa para a comunidade.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato através do telefone (55) 3422-2129 ou pelo WhatsApp (55) 99162-7383.

Este evento é uma excelente oportunidade para os admiradores da obra de Mário Quintana e para todos que apreciam o teatro. “Esconderijos do Tempo” promete emocionar e envolver o público com sua abordagem sensível e poética, fazendo jus à genialidade do homenageado.

Não perca esta chance de mergulhar na poesia e na arte teatral em uma noite que celebra a cultura e a memória de um dos maiores poetas brasileiros.

Foto: Eduardo Silveira