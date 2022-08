Essa família só quer comida e um teto digno

Mistério: veículo é encontrado incendiado, na RS 566, em Alegrete

Ele chegou no PAT com o pedido de ajuda, uma súplica pelo que vive com o pai e o irmão. Eles residem na rua Demétrio Ribeiro, próximo ao Parque Rui Ramos.

A casa não tem as mínimas condições de uma moradia digna. As frestas nas paredes fazem dos dias frios os mais aterrorizantes pelo frio e, no verão, um calor insuportável – comenta.

As armadilhas são de um realismo que convence as vítimas

“Eu estou com muita vergonha, já solicitei ajuda antes e muitas pessoas e vereadores foram a nossa casa. Muitas fotos e promessas, entretanto, até o momento, nada foi feito. Continuamos, dependendo de um salário apenas que é da aposentadoria do meu irmão que, devido aos problemas de saúde precisa de atendimento o tempo todo e meu pai cuida dele, assim como uma cesta básica que realizei o cadastro e recebo da Prefeitura, porém, a comida está terminando e não tenho como comprar mais. Além disso, tem os remédios do meu pai e do meu irmão, que precisamos comprar, por isso, o dinheiro não é o suficiente, mesmo com a cesta básica”- explica.

Acessibilidade e mais segurança na Ponte BM esbarra na falta de empresas interessadas em realizar a obra

Rogério disse ao PAT que já procurou emprego em vários lugares, mas não tem a oportunidade, assim como, a situação é caótica da casa. Eles passam por muito frio.

O desejo do jovem que procurou a reportagem é de que alguém possa ajudar. Ele descreve que as pessoas que desejarem auxiliar podem ir no endereço para verificarem como é a realidade deles. O banheiro é com banho gelado, mesmo nestes dias mais frios. A parede de um lado é um pano e janela é uma camisa, não tem piso, é chão batido. Poucas louças e a comida está no limite. Eu tinha muitos gatinhos, mas a maioria fugiu, morreram de velhos e também roubaram. Tenho só quatro agora, pois não quero que eles fiquem com fome – disse Rogério.

Ele reside com o pai e o irmão, diagnosticado com autismo, na rua Demétrio Ribeiro, 861. Telefone de contato da família é 55 99135-5763 ou chave Pix 981141458, toda ajuda é bem vinda, diz Rogério que tem o sonho de conseguir uma casa “descente” para residir com o pai e o irmão.

Saiba como está a violência psicológica contra a mulher em Alegrete