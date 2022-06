Está aberto processo seletivo para Oficiais e Sargentos Técnicos da 3ª RM

O Comandante da 3ª Região Militar (3ª RM), no uso de suas atribuições, divulgou as normas específicas para a abertura de inscrição e a realização do processo seletivo para a formação de Cadastro Reserva para eventual incorporação e prestação de Serviço Técnico Temporário (SvTT) por profissionais de ensino Nível Superior e Médio, em caráter voluntário e temporário, nas áreas de interesse do Exército Brasileiro.

Os convocados serão incorporados na situação de Aspirante a Oficial, nível superior, para candidatos ao Estágio de Serviço Técnico (EST) e de 3º Sargento, técnico de nível médio para os candidatos ao Estágio Básico de Sargento Temporário (EBST), com termos das disposições contidas no Aviso de Convocação.

Entre os requisitos básicos, é preciso te nascido entre 2 de fevereiro de 1982 e 1º de fevereiro de 2003, ou seja, quem tiver menos de 20 anos e 41 anos ou mais não poderá se inscrever no processo seletivo e nem incorporar como oficial ou praça temporário, em 1º de fevereiro de 2023.

Já os requisitos básicos do Estágio de Serviço Técnico (EST), ser brasileiro nato; e ter concluído com aproveitamento o curso de graduação que habilite o candidato a exercer profissão de nível superior, de interesse do Exército Brasileiro, em área cuja atividade seja objeto deste processo seletivo (para candidato a Oficial), comprovado por meio de certificado reconhecido (para candidato a Oficial), comprovado por meio de certificado reconhecido.

Os requisitos básicos do Estágio Básico de Sargento Temporário (EBST), ser brasileiro nato ou naturalizado; ter concluído com aproveitamento o curso técnico de nível médio que o habilite a exercer o cargo de interesse do Exército Brasileiro, em área cuja atividade seja objeto deste processo seletivo (para candidato a Sargento), comprovado por meio de certificado reconhecido.

Os candidatos ao EST deverão pertencer às categorias de nível superior integrantes das Áreas e Habilitações Técnicas de Interesse do Exército, destinadas a Oficiais Técnicos Temporários (OTT), a saber:

Nível Superior Administração Biblioteconomia Ciências Contábeis Comunicação Social (Jornalismo) Comunicação Social (Relações Públicas) Direito Enfermagem Enfermagem com Auditoria Engenharia Civil Engenharia Elétrica e Eletrônica Engenharia Química Fisioterapia Fonoaudiologia Informática (Servidores e redes) Informática (Programação PHP) Magistério Física Magistério Letras Português e Inglês Magistério Matemática; Nutrição Psicologia Serviço Social

Os candidatos ao EBST deverão pertencer às categorias de nível médio integrantes das Áreas e Habilitações Técnicas de Interesse do Exército, destinadas a Sargentos Técnicos Temporários, a saber:

Nível Médio com Técnico Técnico em Administração Técnico em Agrimensura Técnico em Análises Clínicas Técnico em Contabilidade Técnico em Edificações Técnico em Enfermagem Técnico em Enfermagem Instrumentação Cirúrgica Técnico em Farmácia Técnico em Informática Logística Técnico em Manutenção Automotiva Técnico em Química Técnico em Radiologia

O processo seletivo é composto por 6 etapas, mais o exame de aptidão física. a taxa de inscrição é de R$ 50 (Cinquenta Reais). Inscrições pelo site: www.3m.eb.mil.br/ , o edital através do link: https://www.3rm.eb.mil.br/index.php/servico-militar-regional/70-servicos/1501-processo-seletivo-para-oficiais-e-sargentos-tecnicos-temporarios-2022-2023.

Foto: 6ºRCB