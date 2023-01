Vereador bate à porta de empresas e já conseguiu trabalho para quase 70 alegretenses

Tem quem veja o trabalho apenas como uma forma de garantir o próprio sustento. Porém, mais do que fornecer o sustento, o trabalho tem uma grande importância na vida de um indivíduo.

Trabalho tem a ver com ser útil e contribuir com uma causa maior. É daí que vem a motivação e a satisfação pessoal. Ver o resultado do trabalho feito é muito gratificante, independente da área de atuação. Testemunhar a felicidade de um cliente ao encontrar o produto que queria na loja, bater as metas de vendas ou trabalhar na construção de um grande edifício, tudo pode ser motivo de orgulho por ter contribuído para que aquilo se tornasse possível. A realização também motiva a ida ao trabalho.

Compreendendo essa grande importância, o vereador Fábio Peres(Bocão), resolveu fazer mais pelas pessoas que batem à porta do seu gabinete e iniciou um trabalho em que, pessoalmente, passou a entregar currículos, nas empresas da cidade.

Essa ação teve início há três meses e, desde então, foram centenas de currículos entregues, mais de 300, falou ao PAT.

O resultado da campanha, de acordo com o legislador, é que cerca de 68 pessoas já foram empregadas. Entre as empresas que deram oportunidade, estão a BR Parking (estacionamento rotativo), supermercado Peruzzo, Grazziotin, entre outros.

“Eu levo pessoalmente os currículos nas empresas e fico muito feliz por ver que teve resultados positivos. São 68 empregos em menos de 3 meses. Um recorde e que pretendo expandir, com um banco de currículos oferecido às empresas da cidade, dando oportunidades desde o primeiro emprego até às pessoas que há tempos aguardam uma vaga no mercado de trabalho” – pontuou.

A campanha iniciou em novembro, no que o vereador chama de Gabinete do Povo, com a ideia de viabilizar o maior número possível de alegretenses no mercado de trabalho.