Estudantes apresentam histórias sobre a formação cultural de Alegrete na Câmara

Com o tema “De Muitas Raízes, Uma Terra: Povos Indígenas e Negros na História e na Cultura de Alegrete”, o projeto propôs aos alunos uma investigação sobre a formação histórica e cultural do município. A partir de pesquisas realizadas com o acompanhamento dos professores, os estudantes produziram textos que abordam personagens, conhecimentos e contribuições dos povos indígenas e negros para a história local.

Histórias selecionadas

Três trabalhos foram selecionados para esta edição. O primeiro, “Xadalu e o Rio da Madeira Vermelha”, foi desenvolvido por Luiz Gabriel Marques, estudante do 8º ano da EMEB José Antônio Vilaverde Moura, sob orientação da professora Luciane Palau.

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A segunda produção, “De Muitas Raízes, Saberes que Contam Nossa História”, é de Pedro Goulart de Oliveira Zacarias, aluno do 9º ano da EMEB João Cadore, do Polo Educacional do Ângico. A professora responsável foi Onira Alves Rodrigues de Souza.

Também foi selecionada a poesia “Personagens Negros de Alegrete”, escrita pelos estudantes Lívia Rebiski de Rodrigues e Nilmar da Silva Messa, do 5º ano da EMEB Alfredo Soares Leães, do Polo Rincão de São Miguel, com orientação da professora Graciela Gonçalves Andrade.

Durante as apresentações, os estudantes compartilharam aspectos do processo de pesquisa e destacaram a importância de conhecer as contribuições de diferentes grupos para a formação do município, valorizando o legado cultural deixado pelas gerações anteriores.

Incentivo à escrita e à memória

O presidente da Escola do Legislativo, vereador Gilmar Martins, destacou a importância do projeto para incentivar a produção textual dos alunos e aproximar as instituições de ensino do Poder Legislativo.

“A intenção é que a gente possa ir consolidando esse projeto como um espaço de estímulo à criação e à produção textual das crianças nas escolas, fazendo essa interação com o Legislativo”, afirmou.

O vereador Pedro Paraíso também acompanhou a atividade.

O diretor da Escola do Legislativo, João Cândido da Graça Araújo, ressaltou o significado da iniciativa para a valorização da memória local e o envolvimento dos estudantes na construção desse conhecimento.

“Hoje é um dia de celebração, de memória e, acima de tudo, de profundo orgulho para a nossa Escola do Legislativo”, declarou.

João Cândido também destacou que a escolha do tema busca contribuir para a aplicação da Lei Federal nº 11.645/2008, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas.

Livretos serão disponibilizados à comunidade

Ao final das apresentações, as escolas participantes receberam exemplares dos livretos que reúnem as histórias selecionadas. O material também será disponibilizado na Biblioteca Municipal e em versão digital, além de ser apresentado em congressos e outras atividades das quais a Escola do Legislativo participar.

A iniciativa busca estimular a escrita entre os estudantes e ampliar o conhecimento sobre a história de Alegrete a partir do olhar das novas gerações.

Fonte: assessoria CMA