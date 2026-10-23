Obras buscam ampliar a cobertura de esgoto em Alegrete

As intervenções ocorrerão na Avenida Ibicuí e na Rua Jacarandá, no bairro Capão do Angico, com serviços de implantação de novas redes coletoras e/ou recomposição do pavimento.

As obras fazem parte dos investimentos da Companhia para ampliar a cobertura do sistema de esgotamento sanitário no município e contribuir para o cumprimento das metas do Marco Legal do Saneamento, que prevê a universalização do acesso à água potável e à coleta e ao tratamento de esgoto até 2033.

Durante a execução dos trabalhos, os locais estarão devidamente sinalizados para orientar motoristas, pedestres e moradores da região.

Orientação aos moradores

Equipes de Responsabilidade Social da Corsan acompanharão as intervenções para orientar a comunidade sobre o funcionamento da rede de esgoto e os próximos passos após a instalação.

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Para obter informações diretamente com o setor de Responsabilidade Social, os moradores podem entrar em contato pelo telefone (55) 9676-8548.

Outras informações e solicitações de atendimento podem ser feitas pelos canais oficiais da Companhia: aplicativo Corsan, Agência Virtual, pelo site cliente.corsan.com.br, WhatsApp ou telefone 0800 646 6444.