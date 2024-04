Ex-diretora do Lauro Dornelles, escola onde Matteus estudou, se diz emocionada com a postura do ex-aluno no BBB

O alegretense Matteus Amaral, de 27 anos, estudante de Engenharia Agrícola na UNIPAMPA em Alegrete, emergiu como uma figura proeminente no cenário do Big Brother Brasil 24. Entretanto, antes de sua ascensão midiática, Matteus traçou sua jornada educacional nas salas de aula da escola Lauro Dornelles, na zona leste de Alegrete.

Entre os professores que moldaram sua formação, destaca-se a figura da ex-diretora e professora Mirza Nunes. Agora aposentada, Mirza, especialista em educação, acompanha o BBB24 com entusiasmo, não apenas pelo entretenimento que o programa oferece, mas também pela representatividade de um ex-aluno, especialmente um oriundo da rede pública de ensino.

“É com imenso orgulho que reconhecemos o brilho de Matteus, representando não apenas Alegrete, mas toda a educação pública que o viu florescer. Sua jornada no BBB24 não só nos enche de alegria, mas também destaca a excelência da formação que recebeu na escola Lauro Dornelles e na UNIPAMPA. É um testemunho do potencial dos nossos educandários e da importância de investirmos na educação.”

“Ver todo o reconhecimento e destaque que ele alcançou na casa mais vigiada do Brasil é extremamente gratificante. Matteus sempre se destacou como um aluno dedicado e inquisitivo, buscando sempre mais conhecimento, mesmo vindo de uma família humilde”, destaca a educadora.

A representatividade de Matteus vai além das fronteiras do Brasil, alcançando reconhecimento também no Uruguai e na Argentina. Sua participação no programa evidencia não apenas sua personalidade carismática, mas também sua profunda conexão com as raízes e tradições do Rio Grande do Sul.

Além disso, Matteus desafia estereótipos e preconceitos, mostrando ao público sua expertise no trabalho rural e na lida campeira, rejeitando rótulos simplistas como “agroboy”. Sua presença no programa não apenas enaltece a educação pública, mas também desafia narrativas limitadas sobre a cultura e identidade gaúchas.

A mãe de Matteus, Luciane Amaral, também é destacada por sua dedicação à educação e ao envolvimento ativo na escola Lauro Dornelles. Como presidente do CPM, ela desempenhou um papel crucial no fortalecimento da comunidade escolar e na promoção de uma educação de qualidade para todos os alunos.

“A escola Lauro Dornelles é uma referência na zona leste de Alegrete, e temos muito orgulho de ter tido Matteus como nosso aluno. Sua participação no BBB24 é um testemunho do potencial que nossos educandários têm em moldar cidadãos comprometidos com a excelência e os valores éticos”, afirma Mirza Nunes.

O sucesso de Matteus Amaral no BBB24 não é apenas uma história de indivíduo, mas sim um reflexo do investimento contínuo na educação pública e no compromisso das famílias e comunidades em nutrir o potencial de cada aluno. Sua jornada inspira não apenas os telespectadores, mas também reforça a importância vital da educação como um pilar fundamental na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

“Ver toda a repercussão de ter o jovem gaúcho na casa mais vigiada com todos os destaques é muito gratificante”, disse Mirza, enquanto destacava a importância da educação pública na formação do aluno. “A escola tem ótimos professores, e isso demonstra que a educação em escola pública é de excelência também. Nós temos muitos Matteus espalhados, porém ele sempre se destacou por ser um aluno muito estudioso e inquieto que buscava saber mais, interessado, embora com origem de uma família humilde, mas com uma mãe maravilhosa e uma avó que se doou a vida inteira como ele mesmo destaca no reality.”

A família de Matteus também desempenhou um papel crucial em sua educação, transmitindo-lhe valores sólidos e uma profunda conexão com a cultura gaúcha. Essa base, aliada ao ambiente educacional da escola pública, moldou não apenas o conhecimento acadêmico de Matteus, mas também sua personalidade e visão de mundo.

“Desta forma, Matteus mostra no programa o quanto é importante esse alicerce da família e da educação”, afirmou Mirza. “Ele é um rapaz muito culto, que aborda a cada momento um aspecto do nosso tradicionalismo, da nossa região ou cultura, seja do trabalho ou do campo. Ele tem um conhecimento enorme do trabalho do campo e da lida campeira.”

A ascensão de Matteus no cenário nacional e até internacional não surpreende aqueles que acompanharam de perto sua jornada. “Na nossa gestão, conseguimos implementar a educação em tempo integral, atendendo mais de 270 crianças em vulnerabilidade. A escola é o suporte, a educação e a alimentação de qualidade, e vamos ter muitos alunos em destaque se Deus quiser.”

Mas não é apenas o sucesso de Matteus que emociona sua comunidade de origem. É o fato de que, mesmo diante dos holofotes e das pressões do reality show, ele permanece fiel às suas raízes e valores. “É com muito orgulho de dizer que a escola esteve presente na vida do Matteus e mesmo dentro da casa com o convívio de outras pessoas, ele jamais deixou de ser sua essência e não se deixa levar”, ressaltou Mirza.

Matteus Amaral não é apenas um competidor de um programa de televisão. Ele é um símbolo de resiliência, determinação e, acima de tudo, da importância da educação pública na construção de um futuro promissor. E, para Matteus, essa jornada está apenas começando.