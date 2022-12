Ex- morador se acha no direito de invadir residência

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No bairro Vera Cruz, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada por um idoso que teve um vidro da porta quebrado por um ex- morador.

De acordo com a ocorrência, durante a manhã do último domingo, o acusado de 30 anos, chegou no endereço e alterado, queria entrar na casa. Ao perceber a tentativa de invasão, o morador de 76 anos, não abriu a porta e acionou os policiais.

Ao perceber que não iria conseguir arrombar a porta, o indivíduo passou a quebrar os vidros da porta, ele alegava que iria ficar no local para pernoitar, como se ainda residisse na casa.

O idoso, destacou que o acusado há muitos anos foi morador da residência. Entretanto, assim que a vítima ligou para o 190, o homem fugiu e, mesmo diante das buscas, não foi localizado.

Desta forma, o registro da ocorrência, por dano, foi feito pela Brigada Militar no endereço.