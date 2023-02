Estiagem assola assentados em Alegrete, e Defesa Civil tenta suprir demandas

A agricultura e os pequenos produtores que dela dependem, sofrem com a enorme estiagem. Na semana passada, o vereador Anilton Oliveira/PT, visitou os Assentamentos Unidos pela Terra e Novo Alegrete.

O petista verificou os açudes que necessitam reparos e as cacimbas que não foram limpas, além das que não foram abertas. Algumas famílias já receberam os bueiros, porém as máquinas para instalação, ainda não apareceram, relatou o vereador.

“São dezenas de famílias que sofrem com a falta de água, item básico de sobrevivência e dignidade. Seguimos atentos”, frisou Oliveira.

A situação é precária, ao tempo que a estiagem avança. Embora todo o esforço dos membros da Defesa Civil do município, que não possuem uma camionete ou caminhão para levar caixas d’água nestes locais. Nos dois assentamentos, Novo Alegrete e Unidos Pela Terra, ainda há necessidade de mais caixas d’água e, também, de mangas plásticas.

No ano passado, o vereador ingressou com emenda propositiva à LOA-Lei Orçamentária Anual deslocando R$ 300.000 para a Defesa Civil, a fim de que ela possa enfrentar a estiagem, tanto no período de seca, como também nas enchentes.

“Na nossa visão, esse recurso terá que ser usado na compra de caixas d’água, mangas plásticas, e também lona plástica e regularização na Marinha, do barco que a DC possui e habilitação do condutor”, destacou Anilton.

Atualmente, pela ausência disso, o barco não pode ser usado quando há cheias. O vereador relatou o compromisso com as comunidades rurais de Alegrete e a busca de recursos federais para que todos tenham água potável e desapareça a necessidade de carro pipa ou “cacimbas. Também foi pleiteado, a conclusão dos açudes que ainda fazem falta nas propriedades rurais.

Conforme o diretor da Defesa Civil em Alegrete, Renato Grande, mesmo com dificuldades, o atendimento nos assentamentos tem ocorrido a cada semana. Ele conta que tem-se realizado um esforço muito grande para efetivar o abastecimento de mais de 6 mil litros de água a cada semana, que garante água potável para cerca de 30 pessoas.

Com efetivo reduzido e apenas um caminhão improvisado para o tanque (doado pelo 10º B Log), o serviço tem suprido as carências no momento crítico da estiagem. Na última segunda-feira (13), o caminhão esteve abastecendo as famílias que vivem nos assentamentos.

“Estamos em tratativas para locação de um caminhão pipa com volume maior, para darmos mais agilidade nos abastecimentos”, frisou o diretor Grande.

Foto: reprodução