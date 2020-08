Ex-secretaria Márcia Dorneles se emociona com homenagem de aniversário de diretores municipaiss

Compartilhe









A gratidão e reconhecimento são uma das qualidades que fazem diferença na conduta das pessoas. Quem consegue desenvolver esses sentimentos geralmente alcança melhores resultados pessoais e coletivos.

E um grupo de diretores e vice das Escolas da Rede Municipal de Ensino prestou uma homenagem especial a ex Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Márcia Dorneles, que esteve de aniversário no dia 28.

Os diretores, em número de 15, primeiro passaram de carro em frente à casa da Secretaria, na Rua 20 de setembro.Depois com o devido distanciamento e os cuidados necessários, entregaram uma cesta de café com cartão. Elas dizem que isso é uma forma de agradecer pelo trabalho e forma sempre gentil e prestativa da ex Secretária, enquanto esteve no cargo- sempre atendendo a todos e, acima de tudo, orientando para fazerem sempre o melhor em suas escolas, disse Cleide Guterres – diretora da EMEB Francisco Carlos.

Bem emocionada, Márcia Dorneles, agradeceu a homenagem dizendo que isso é uma forma de amor e coloca que sempre buscou passar o melhor aos que trabalharam com ela enquanto esteve Secretária , na certeza de quem ganha sempre é a educação do Município. Ela destacou a dedicação de cada equipe diretiva das Escolas da Rede Municipal.

O isolamento social e a não realização de festas e eventos mudou a forma das pessoas comemorar aniversários, chás de bebê e de casa.

Na pandemia, muitas homenagens a aniversariantes foram realizadas desta maneira aqui em Alegrete.

Vera Soares Pedroso