Exército convoca reservistas licenciados para apresentação on-line ou presencial

O Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (2ª Bda C Mec) está convocando os Reservistas do Exército Brasileiro que foram licenciados nos anos de 2016 a 2021, para realização do Exercício de Apresentação da Reserva. Nesta etapa, a apresentação pode ser feita de duas formas: on-line ou presencial.

Para apresentar-se de forma online, o período estipulado é de 1º de dezembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022, é o reservista pode acessar o site www.exarnet.eb.mil.br e preencher o formulário de apresentação.

Apresentação presencial é no 12º BE

Conforme a legislação em vigor, ao ser incluído na reserva, o Reservista permanece em condições de mobilização pelo prazo de 5 (cinco) anos. Durante esse período, deve estar em condições de atender prontamente a uma convocação, estando diretamente vinculado à organização militar onde prestou o Serviço Militar ou outra que lhe tenha sido indicada.