Seminário que debateu energias renováveis sinalizou boas alternativas para Alegrete

Em um primeiro momento, na parte da manhã, Alexandre Ness, gerente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), apresentou as ações e um panorama sobre os investimentos e financiamentos em energias renováveis. Dando sequência às palestras da manhã, o diretor da Hidroenergia Márcio Kielling disponibilizou seu conhecimento sobre a Geração Hídrica. “Acredito que seja algo a ser observado cada vez mais para que futuramente esteja nos planos de nosso município” – destaca o alegretense Márcio Kielling.

A pandemia do ponto de vista estatístico está dominada em Alegrete, mas não acabou

No período da tarde, o seminário ampliou os debates sobre a temática com a primeira palestra, intitulada como “Energia Solar Fotovoltaica como oportunidade de economia e investimento”, de Tiago Cassol, professor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), que, de forma remota, realizou sua apresentação. A energia solar foi o foco da palestra. Tiago destacou o potencial que existe na oportunidade de investimento nesta área. Em sequência, finalizando as palestras do dia, o Prof. Dr. José Wagner Kaehler – Unipampa – apresentou o trabalho do grupo de pesquisa EIRE para o MDR e AUSM na Bacia do Rio Santa Maria e o suporte para as Prefeituras Municipais na promoção de eficiência energética e fontes renováveis de energia.

Por fim, o prefeito Márcio Amaral agradeceu aos palestrantes e toda a organização do evento dando a devida importância ao Seminário de Energias Renováveis de Alegrete. “A nossa terra precisa disso. Precisa expandir os horizontes para as energias renováveis e se familiarizar com estes investimentos. Ao pensarmos desta forma, estamos ampliando os mercados para a nossa cidade “ – ressalta o prefeito.