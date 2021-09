Experiência traumatizante: mulher faz cesárea sem anestesia

Fi Oates, do Reino Unido, muito conhecida no TikTok, se preparou para ter o seu primeiro bebê, porém a experiência do parto foi traumatizante. A mesma relatou que a injeção responsável por deixar parte do corpo dormente e sem dor não funcionou, e os médicos tiveram que tornar a experiência que seria a realização, um sonho, em algo agonizante. “Nada funcionou comigo e não houve tempo porque eu e meu bebê tínhamos sepse, então, eles tiveram que tirá-la o mais rápido possível” contou a mamãe de primeira viagem.

A sepse é conhecida como infecção generalizada, que acontece quando o corpo gera uma resposta inflamatória que pode levar a diversas complicações. De acordo com pesquisas, a sepse é a causadora de 65% das mortes nas UTIs brasileiras. Quando acontece durante a gravidez, no parto, puerpério (fase de readaptação para o corpo feminino) ou no pós-aborto é chamada de sepse materna.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, a falta de tratamento adequado pode levar a várias complicações como danos nos tecidos e falência dos órgãos, consequentemente, a morte.

Segundo a Fiocruz, o corpo das gestantes emite avisos, sinais de que algo não está certo entre eles estão:

Febre;

Diarreia;

Tosse;

Corrimento vaginal;

Problemas urinários.

Segundo a mamãe Fi Oates, ela implorou para dormir durante o procedimento, mas devido ao risco dela entrar em coma, não foi possível. Depois de ter passado por tudo isso a TikToker afirma que não deseja mais ter filhos.

Por: Geovanna Valério Lipa