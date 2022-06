Exposição Sensações e várias atividades marcam 18 anos do CAPS i

Share on Email

O CAPSi Alegrete, Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil “Rita Barragana Vaucher”, completou 18 anos de atividades no último dia primeiro de junho. O centro desenvolve atividades voltadas aos cuidados de criança e adolescente.

18 anos do CAPSi

Para comemorar tão importante data, foram organizadas atividades com envolvimento da comunidade, usuários e equipe, que teve seu ponto alto com a exposição “Sensações”, no último dia 07 e trouxe como tema “o significado das cores”, idealizada pelo voluntário Fabrício Silva.

CAPS i- Alegrete



O cenário é composto por pintura em telas, customização de camisetas, caixotes de frutas e palletes coloridos, com muita imaginação.

A exposição faz parte das atividades do Projeto Colorindo Vidas, desenvolvido há 03 anos, coordenado pela psicóloga Ananda Sabadi Espenosse e Fabrício Silva.

Esse projeto é formado por adolescentes, acompanhados pelo serviço.

CAPS i- Alegrete- Equipe



A exposição continuou aberta à visitação da comunidade, entidades, autoridades, familiares e usuários até o dia 14 de junho.

O serviço é dirigido pela psicóloga Anelise Scarton e atende encaminhado pela Rede Pública de Saúde e Promoção Social.