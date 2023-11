FAC chega ao ápice com grandes expectativas na noite final

No palco, a abertura ficou por conta da banda local Os Aztecas, preparando o terreno para as 12 finalistas que prometem encantar o público.

A diversidade musical vai tomar conta do evento, apresentando uma variedade de estilos e letras que refletem as nuances da cultura local. Nandico Saldanha vai ao palco com “Outra História” e “#partiucoração”, assim como, por Zolá Duarte com “Respeita-me” e “Violão Roubado”. João Maria leva “Correnteza (pae)”, enquanto Antônio Freitas sobe ao palco com “Dois Olhares”. A lista de finalistas também incluiu Filipe Coelho e Mariana Rodrigues Padilha com “Antídoto”, Enzo Verdum Santos com “A Culpa da Humanidade”, Oliverio Coelho com “Felicidade”, Filipe Coelho com “Voltas da Vida”, Gui Mendes com “Disco Voador” e Anderson Harlei de Almeida Pinto com “Que o Tempo nos Leve”.

O júri composto por Ligege Schneider, Pedrinho Monte e Cizinha do Cavaco traz imparcialidade na avaliação das performances, contribuindo para a qualidade do evento.

Na primeira noite, um bom público marcou presença, e a expectativa para a segunda é ainda maior. O encerramento promete ser mais um ponto alto, com a aguardada performance de Ricky Vallen, um nome nacionalmente reconhecido desde sua participação no “Programa Raul Gil” em 2004.

Ricky Vallen, cujo CD “Homenagens” alcançou a marca impressionante de um milhão de cópias vendidas, não decepcionou ao gravar um DVD memorável no extinto Canecão. Em 2007, recebeu uma indicação ao Grammy Latino como Artista Revelação, solidificando sua posição na cena musical brasileira.

A trajetória de sucesso de Ricky Vallen promete encantar e fechar com chave de ouro o Festival Alegretense da Canção de 2023. O evento, que celebra a riqueza musical da região, proporciona aos espectadores uma noite memorável, repleta de talento e diversidade.

Realizado em parceria entre o Sistema Fecomércio (Sesc) e a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o FAC que ocorre no Largo do centro Cultural, é uma referência cultural na 3ª Capital Farroupilha.

Fotos: Renan Irizaga