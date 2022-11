FAC, com 50 músicas inscritas, anuncia as classificadas dia 30

Encerrou, no último domingo, 20, as inscrições do Festival Alegretense da Canção – FAC – de 2022. Foram mais de 50 canções inscritas, vindas de 7 cidades diferentes: Alegrete, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santa Maria, Uruguaiana, Canoas e Bagé.

A lista das 18 canções classificadas sai no próximo dia 30 de novembro.

Realizado pela Prefeitura Municipal em parceria com Sistema Fecomércio (Sesc) e com o apoio da Associação dos Amigos do FAC – AFAC, o festival, um dos mais importantes eventos musicais da região da fronteira oeste, volta a ser realizado no Largo do Centro Cultural em dias exclusivos, nos dias 10 e 11 de dezembro.

As premiações serão de R$ 4.000,00 + troféu para o primeiro lugar, de R$ 2.500,00 + troféu para o segundo e R$1.500,00 + troféu ao terceiro. A melhor letra será premiada com R$1.000,00 + troféu. As músicas selecionadas na triagem serão premiadas com uma ajuda de custo de R$ 500,00 (quinhentos reais). “Instrumentista Destaque”, “Melhor Arranjo”, “Melhor Intérprete, “Música Mais Popular” receberão troféus.