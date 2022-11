Sine com horário alterado em função dos jogos da seleção brasileira

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Sine em Alegrete terá seu horário de expediente alterado em dias de jogos do Brasil na Copa.

Nos dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 2022, o horário de expediente nas FGTAS/Sine, sob coordenação da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), será encerrado duas horas antes do início da partida.

Portanto nesta quinta-feira (24), a agência em Alegrete fecha às 14h. No RS, todas as unidades da Fundação sob coordenação das prefeituras municipais ou que ocupem espaço dentro de órgãos municipais deverão se adequar ao decreto municipal.

O coordenador da agência no município confirmou que será adotado na sede da FGTAS (Praça Getúlio Vargas – Centro Administrativo Integrado Renato Mendes Jaques), extensivo a Casa do Artesão situada no mesmo prédio.

No entanto, os agentes públicos que aderirem ao horário excepcional deverão compensar as horas não trabalhadas até 30 de junho de 2023.

Confira o Horário expediente:

24/11 (quinta-feira), até às 14h

28/11 (segunda-feira), até às 11h

02/12 (sexta-feira), até às 14h