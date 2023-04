Falta pouco mais de 11% da área para concluir a colheita de arroz

Leia Mais: Isaac foi um raio de luz na vida de Herton e Lidiane

Os números são relativos ao último levantamento realizado pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) do Instituto Rio Grandense do Arroz no final de semana. A nível estadual, os produtores gaúchos já colheram 752.117 hectares de arroz da safra 2022/2023, Isso representa 89,54% da área total semeada no RS de 839.972 ha. Faltam aproximadamente 87,8 mil ha (cerca de 10%) para conclusão dos trabalhos.

Leia Mais: Homem, acusado do homicídio nos Canudos no final do ano, foi preso pela PC

A Planície Costeira Externa é a região mais próxima de concluir a colheita, com 95,93%. Até agora, foram colhidos 90.107 ha de 93.927 ha semeados. Outro destaque é a Campanha, com 94,26%: 115.508 ha de 122.548 ha. Logo na sequência vem a Zona Sul, com 92%: 126.582 ha de 137.583 ha.

A Planície Costeira Interna registra nesta semana 88,93%: 109.172 ha de 122.767 ha. E a região Central alcançou 78,45%: 87.904 ha colhidos de 112.051 ha.