Copa LAF registra bons jogos e muito gols na segunda rodada

No sábado (22), foi realizada a 2ª rodada da 1ª Copa Liga Alegretense de Futebol para clubes da categoria sênior especial. Mais seis partidas válidas pela competição movimentaram o complexo de campos do Jockey Club de Alegrete.

O destaque da rodada ficou por conta do confronto entre SER Ceva e Nacional. Recheados de jogadores de fora da cidade as equipes protagonizaram um jogaço no campo do Palmeiras. O Nacional abriu o placar e esteve na frente no marcador por duas vezes mas não suportou a pressão e acabou derrotado pelo SER Ceva por 4 a 3. Pepe marcou duas vezes, Careca e Kid fizeram os gols da bela vitória do time da Cidade Alta.

A rodada marcou a estreia da AABB na competição. O time abebeano venceu o São José por 2 a 0, com gols dos atacantes Vaguinho e Tucano. O time da AABB saiu folgando na Copa LAF e estreou só na segunda rodada.

Num jogo disputadíssimo o Vila Nova superou o Tinga por 2 a 0 e venceu a primeira no certame após empatar na 1ª rodada.

O Boca Juniors duelou com o Fluminense, derrota do tricolor da Cidade Alta por 2 a 1, frente ao Boca Juniors que venceu a primeira nos quarentinha da LAF. A equipe do Centenário após a derrota na estreia venceu o time do Aimoré na segunda rodada, placar de 2 a 0 para o time do outro lado da Ponte.

Fechando a segunda rodada da Copa LAF o União da Vila Isabel aplicou 3 a 0 em cima do do time do Operário. A rodada registrou 19 gols marcados diferente da primeira quando foram anotados somente 7 gols em seis jogos.

3ª rodada – 29 de Abril

14h30min.

São José x União (Palmeiras)

AABB x Vianense (Honório)

Nacional x Tinga (Estrelão)

16h.

Aimoré x Fluminense (Palmeiras)

Operário x Boca Juniors (Honório)

Centenário x União (Estrelão) Folga: SER Ceva

Fotos: reprodução