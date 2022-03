Caiaqueiros criam grupo e já percorreram mais de 500 km nos rios da região

A paixão nasceu depois de um convite em 2021. Assim, os integrantes do Grupo Caiaqueiros sem Rumo, composto por quatro alegretenses deram início às atividades.

Eles descrevem que, em novembro de 2021, participaram do primeiro evento, de caiaque, que foi organizado pelo Grupo Caiaqueiros RS (Porto Alegre).

Naquele ano, foram desafios de remo com etapas de 30, 50, 70 e 90 km de remadas, com caiaqueiros de várias cidades do RS e também do Brasil. Eles lembram que no início da competição, eram 50 participantes e apenas 14 concluíram todas as etapas e receberam medalhas. Entre os finalistas, estavam os quatro alegretenses, do grupo Caiaqueiros sem Rumo, Rafael Garrido, Anderson Tormes, Rodrigo Winter e Paulo Lima. Eles concluíram a competição com 263,52km.

Um pouco mais sobre o grupo:

O grupo Caiaqueiros sem Rumo foi criado em agosto de 2021. Mas tudo começou em 2019 com as remadas do Balneário Caverá, até a rampa em frente ao Rei do Pastel.

Com o espírito aventureiro, o quarteto, resolveu fazer sua primeira expedição no Rio Caverá, do Cerro dos Porongos até a Ponte no Passo do Osório.

Os integrantes descrevem que saem preparados para descidas que duram até três dias, por esse motivo, levam de tudo nos seus caiaques, um acampamento completo. E, foi numa das expedições que surgiu o nome do grupo – Caiaqueiros sem Rumo.

“Como o caiaque do Anderson, sem peso na proa, fica sem direção, começaram as brincadeiras que ele estava sem rumo, além disso, saímos sem conhecer nada e sem saber o que iríamos encontrar pela frente, desta forma ficou: Caiaqueiros sem Rumo” – explicaram.

Desde então, eles já remaram mais de 500 km, passando por vários rios e arroios de Alegrete, entre Caverá, Ibirapuitã, Pai-Passo e Lageado.

As competições

Em outubro de 2021, eles iriam participar de um encontro de Caiaqueiros em Jaguari RS, mas por imprevistos à época, não participaram.



Então, em novembro, eles tiveram a oportunidade e participaram da primeira competição do Desafio do Remo. “Não foi fácil concluir todas as etapas de 30, 50, 70 e 90 km. Como todos sabem, nossos Rios estavam muito baixos, nas últimas descidas os caiaques foram puxados”- lembram.



O grupo ressalta o desejo de que o esporte seja mais divulgado e conhecido em Alegrete, além de que nos dias 9 e 10 de abril vai acontecer uma expedição do Passo do Osório até o Balneário Caverá.



Desta forma, já fica o convite para aqueles que desejarem participar. Mais detalhes no link abaixo: https://chat.whatsapp.com/Bhqg4jkoEqK3V82nuGHma9