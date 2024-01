Alegretense ferido gravemente em acidente continua em recuperação e necessita de ajuda

Share on Email

Christian Tormes, natural de Alegrete e residente em Caxias do Sul, enfrenta um período desafiador após um grave acidente ocorrido na madrugada de sábado (16) para domingo (17) na rota do sol 453, em dezembro do ano passado.

O fato ocorreu quando Christian foi atingido por um motorista que fugiu do local, deixando-o gravemente ferido. À época, sua irmã, Chris Tormes, em busca de apoio, procurou a reportagem do PAT para compartilhar a situação e solicitar ajuda para o tratamento do irmão.

Após o acidente, Christian foi submetido a uma cirurgia na perna esquerda e agora enfrenta um período de recuperação estimado entre seis a oito meses. Atualmente, ele se encontra em sua residência em Caxias do Sul, onde continuará o tratamento.

A família de Christian expressou sua gratidão pelo apoio recebido durante esse período desafiador. A irmã do paciente ressaltou a importância da colaboração contínua, destacando que a necessidade de ajuda continua para auxiliar a custear os cuidados necessários. Quem desejar contribuir a chave Pix é 54 99186-2325.