Família de Matteus do BBB 24 é convidada pelo Internacional para Gre-Nal no Estádio Beira-Rio

Segundo informações apuradas, o objetivo do convite é oportunizar aos familiares de Matteus a chance de presenciar o maior clássico do Brasil in loco. Luciane Amaral, Luan Amaral e os assessores Oswaldo Ferrari e Miguel Ferrari estarão presentes no estádio a partir das 18h.

O Internacional criou uma campanha de valorização do alegretense no BBB 24. Durante o intervalo, alguns trechos de Matteus cantando músicas da Guarda Popular serão mostrados no telão do Gigante da Beira-Rio. A finalidade da atividade é engajar a população do RS que estará ligada no clássico para que vote em Matteus em seus acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil.