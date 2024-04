Share on Email

Com apenas 26 semanas de gestação e pesando 515g, Isadora enfrenta uma batalha pela vida na UTI Neonatal. No momento, ela está com mais de 600g.

Para Mariele, de 31 anos, e seu esposo, Jefferson Busnello, de 37 anos, a situação é ainda mais desafiadora, pois além de Isadora, têm outros três filhos para cuidar, incluindo uma menina de 11 anos com paralisia cerebral e autismo. O cotidiano da família é marcado pelo esforço constante de Mariele em se deslocar entre Manoel Viana e Alegrete diariamente, enquanto Jefferson luta para manter a casa trabalhando fora.

As dificuldades financeiras se somam à angústia emocional de Mariele, que se vê impedida de contribuir financeiramente devido à dedicação integral ao cuidado de Isadora. Nesse contexto desafiador, qualquer apoio financeiro se torna crucial para ajudar a família a enfrentar essa fase delicada.

Mariele disponibiliza seu PIX (55996375556) e expressa sua gratidão a todos que já contribuíram até o momento. Ela pontua que a meta inicial era de 8 mil reais e que agora faltam cerca de 4,500 reais. Cada doação se torna um alento para essa família que luta incansavelmente pela saúde de sua filha.

Para aqueles que desejam saber mais sobre a evolução de Isadora ou oferecer qualquer tipo de ajuda, o contato de Mariele é 55 992119235.