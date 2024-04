Matteus faz carreteiro com língua de boi no BB24

Share on Email

Logo após receber o colar da liderança, o brother colocou o Grupo Fada inteiro na Xepa, Alane Dias, Beatriz Brasil, Davi Brito, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral. Depois da dinâmica, o alegretense ficou responsável por fazer o jantar e com os produtos disponíveis, fez um carreteiro com língua de boi e encantou os brothers pelo seu dom culinário.

Após a conclusão da refeição, Davi elogiou a performance do gaúcho, “o Alegrete, tu é bom mesmo hein, tudo tu sabe fazer, vai ter um programa de culinária na Globo”, brincou o baiano. Matteus fez questão de ressaltar que sempre se virou na lida do campo e cozinhar faz parte das camperiada do peão gaúcho.

Fotos: Gshow