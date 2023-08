Família e amigos dão adeus à Léla Ferreira

Na despedida, na sala da Angelos, algumas amigas, de longa data, perguntavam: porque ela partiu assim de forma trágica? O acidente que vitimou a alegretense, de 68 anos, foi bem próximo a Rosário do Sul, na BR 290, na manhã do dia 8.

Léla foi professora da Rede Estadual em várias escolas de Alegrete onde fez muitos colegas e amigos, comentou o filho Cristian Ferreira. Ela passou pelo CIEP, Salgado Filho, Polivalente e na rede municipal foi diretora da EMEB Lions Clube. Uma das amigas com ligação bem próxima, era a Secretária de Promoção Social, Iara Caferatti, que estava tomada pela emoção em falar dela como uma pessoa de luz, amiga fiel para todos os momentos, que morava com o pai e ajudava a cuidar dele.

Fabiane Segabinazzi, coordenadora do curso de Direito da Urcamp, comentou a forma singular de sua ligação com Léla que foi sua professora, quando era bem criança. Na fase adulta, ocorreu a inversão, quando Fabiane foi professora de Léla e a ajudou no TCC de final do curso de Direito. – “Realmente tinha um jeito ímpar, de uma pessoa com a presença de uma energia muito boa”, destacou.

A prima e amiga Marileusa Rodrigues, amiga desde a infância, é arquiteta em Porto Alegre. -“Ela sempre nos visitava na capital e quando recebemos a notícia, ficamos muito comovidos e viemos para as últimas homenagens em Alegrete. Ela gostava de viajar, estar na estrada e tinha planos de comprar um apartamento na praia”, comentou. Lembrou que Léla já havia comprado ingresso para o show do Daniel em Porto Alegre.

O filho Cristian comentou da tristeza de perder a mãe. “Eu sempre dizia para ela se cuidar, porque estrada não é fácil. E é nesta hora que sabemos o quanto ela era querida por familiares e amigos e isso nos conforta. Não sei como será quando eu entrar na casa dela”, falou o primogênito da professora.

Em cima do caixão, que estava fechado, as bandeiras do Internacional, do MDB e do CPERs. Depois das últimas homenagens em Alegrete, o corpo será levado para o crematório em Santa Cruz.