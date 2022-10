Família e amigos lamentam a morte prematura de Wilen Gonçalves

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Ele estava internado na UTI da Santa Casa de Alegrete. Wilen foi atingido por um disparo de arma de fogo, após uma discussão e também ter realizado disparos que atingiram outras pessoas. No total, mais quatro ficaram feridas pelos projéteis.

Motorista provoca grave acidente e foge sem prestar socorro; carro capotou com pai e bebê

Veja a nota abaixo:

Agradecemos todas as mensagens de conforto recebidas até agora. Sabemos que Wilen Gonçalves Farias, 36 anos, empresário do ramo agro no departamento de armazenagem de grãos, era uma pessoa muito querida por todos pelo seu carinho, profissionalismo, amizade e alegria.

Para sempre o teremos em nossa memória e, em nosso coração, com muita gratidão e saudade, fatos esses que devem ser exaltados devida a tantas inverdades relatadas, as quais só cabe a polícia averiguar os verdadeiros fatos e culpados, os quais já foram tomadas todas as medidas cabíveis e necessárias.

O velório acontece neste dia 02 na Funerária Angelus, sala 1, na Rua Daltro Filho. O cortejo e sepultamento ocorre às 15hs, no Cemitério Municipal de Alegrete.

Aos que desejarem se despedir e prestar suas últimas homenagens, serão bem-vindos.

Agradecemos a todos pela presença na despedida e pelas mensagens.