Matteus Amaral chega aos 5 milhões de seguidores no Instagram

Na noite da última segunda-feira (29), o alegretense e ex-BBB, Matteus Amaral, chegou na expressiva marca de 5 milhões de seguidores no Instagram. Através de seu perfil, o gaúcho agradeceu o carinho e afeto que vem recebendo nos últimos tempo, “muito obrigado gurizada, sigam me acompanhando, tudo muito novo, mas vamos em frente”, disse o guri do Alegrete.

O ex- participante ingressou com cerca de 7 mil seguidores e, através de seu bom desempenho no programa, o gaúcho cativou o Brasil e continua a conquistar cada vez mais adeptos nas redes sociais. Depois do término do reality, o alegretense teve aparições em programas de televisão e participou de diversos eventos abertos ao público, fazendo que seu contato com os fãs se aproxima ainda mais e o número de seguidores continue crescendo.

Além disso, diversos admiradores do casal Matteus e Isabelle seguem postando e movimentando as redes pelo reencontro dos dois. Após aproximação dos ex-BBBs, a amazonense também cresceu de maneira vertiginosa no Instagram e atingiu a marca de 6,1 milhões de seguidores.