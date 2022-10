Iniciou a venda de camarotes para o Carnaval de Alegrete

O início da venda de camarotes para o Carnaval de 2023 levou muitos ao salão nobre da Prefeitura no dia 4. Desde ontem à noite, por volta das 18h, um grupo de pessoas aguardavam em frente ao Prédio para comprar camarotes.

Com o mapa que indica a disposição dos espaços na Avenida do samba onde será o evento, nos dias 3 e 4 de março, o presidente da Assercal, Gilson Vaucher, disse que estava até emocionado com este momento que marca a volta do Carnaval em Alegrete.

Assercal vende Camarotes – Carnaval 2023

No total, são 143 camarotes com capacidade de 20 pessoas cada um, sendo os bem central e os demais mais laterais com preços quer variam de 3 a 4 mil, conforme a posição.

Quem quer ficar mais bem posicionado e assistir a passagem de sua escola, de forma privilegiada, se adiantou para garantir o seu camarote com antecipação.

O advogado José Airam Vasconcelos destacou que esse é um ótimo presságio do que será o carnaval no Município, depois de anos sem a explosão na Avenida. O carnaval de rua, já mobiliza as escolas da cidade e será realizado na Avenida Inácio Campos de Menezes, Zona Leste, em 2023.

Pela manhã foram vendidos 50 camarotes e o trabalho vai até as 17h deste dia 4, no Salão da Prefeitura na Praça Getúlio Vargas.