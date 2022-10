Troco Solidário é um bonito exemplo de responsabilidade social das pessoas e empresas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Você já ouviu falar da iniciativa do troco solidário? Essa é uma ação social que vem ganhando adeptos em toda a cidade, pois a campanha traz a oportunidade de agregar ao negócio o viés de responsabilidade social, tanto por parte do estabelecimento, quanto dos clientes.

A iniciativa tem por objetivo destinar o troco dos clientes a Santa Casa de Alegrete ou a outra instituição que presta serviço de assistência social.

Na prática, o atendente do caixa só precisa perguntar ao consumidor se ele deseja doar os centavos que sobraram, para a Santa Casa. Ao aceitar, a doação entra no sistema de forma automática e depois o empresário repassa para o hospital.

Por iniciativa do ex vereador Rudi Pinto, a campanha existe junto à Santa Casa e seus parceiros, já há mais de 9 anos. Somente nesse ano de 2022, até o mês de agosto, Peruzzo, Casa do Frango e Baklizi já destinaram aproximadamente R$ 90 mil para o único hospital da cidade.

Outra campanha que arrecada valores para serem adquiridos produtos de uso diário do hospital é denominada Troco Amigo, e envolve Santa Casa e Panvel Farmácias. As doações são repassadas a cada seis meses e neste ano já somou aproximadamente R$ 10 mil.

“As doações são muito importantes para a Santa Casa”, segundo o presidente Roberto Segabinazzi. A Santa Casa é uma instituição sem fins lucrativos, que atende 80% de sua demanda para o Sistema Único de Saúde, em que os valores repassados estão cada vez mais defasados. “Os recursos são acumulados durante o ano e no final do exercício são adquiridos equipamentos, quando é feita uma prestação contas à comunidade destas aquisições”, afirmou Segabinazzi.