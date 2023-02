Fenômeno climático dá uma trégua no calorão em Alegrete

Share on Email

Com tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 17°C e máxima de 36°C, assim iniciou a semana em Alegrete.

Os alegretenses terão mais uma semana de calorão pela frente, com os termômetros passando dos 30°C. Mas a boa notícia é que a temperatura chega no máximo aos 40ºC, o que vai fazer que minime a sensação do calorão dos últimos dias.

No entanto, um fenômeno especial vai garantir frescor nas madrugadas e manhãs, informa a Climatempo. Chama-se perda radiativa e ocorre por causa do céu aberto, sem qualquer nebulosidade.

Segundo os meteorologistas da Climatempo, as noites ficarão praticamente sem nuvens, e aquele calorão do dia consegue se dissipar. Ou seja, não tem nebulosidade para reter o calor. Por isso, as madrugadas e manhãs terão temperaturas amenas.

Mas a ausência dessas nuvens também fará as temperaturas dispararem quando chega a tarde. No município na quarta-feira (8), a máxima alcança os 40ºC.

A tão esperada chuva está prevista para quarta-feira, quando os termômetros estiverem lá no alto. Mas serão pancadas isoladas, incapazes de baixa a temperatura. Amanhã (7), a mínima aumenta para 19ºC e a máxima chega aos 38ºC.

Na quarta a possibilidade de chuva é de 90%, e a precipitação de 4mm, em forma de pancadas de chuva à tarde. Na quinta a instabilidade prossegue em menor escala e existe previsão de nova pancadas de chuva em menor volume.

Para quinta-feira (9), o tempo firma e a temperatura varia de 23 a 39ºC. Na sexta-feira (10), segue o tempo aberto com poucas nuvens e o dia será parecido com a quinta-feira, a máxima cai para 38ºC.

O calorão deve aliviar um pouco depois da primeira quinzena de fevereiro. Haverá aumento da nebulosidade, o que impede os termômetros de se elevarem demais, mas ainda ficarão na casa dos 30°C. Sem notícias boas para a estiagem, já que a chuva ficará abaixo da média para o mês.

Foto: Suzi Gonçalves