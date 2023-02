Escolha da corte, com casa lotada, sinaliza que o carnaval terá volta triunfal

Share on Email

Em uma noite muito importante para todos os envolvidos com esta grande festa popular brasileira, que está numa imensa ascensão em Alegrete devido ao trabalho para a retomada oito anos depois, o ginásio do IEEOA ficou lotado.

Numa realização da Assercal com apoio da Prefeitura Municipal de Alegrete, a Corte do Carnaval de Rua de Alegrete 2023, foi definida.

Com entrada a 15 reais, durante a tarde os ingressos já estavam esgotados e o Ginásio do IEEOA ficou lotado, reunindo sambistas, autoridades e dirigentes.

As candidatas foram avaliadas em diversos aspectos pelos jurados, como, comunicação, simpatia, samba no pé e elegância.

O presidente da Assercal Gilson Vaucher, agradeceu a todos pelo empenho desde o início, enalteceu o trabalho de todas as comunidades, a união, assim como, destacou o apoio da Prefeitura.

Ele também ressaltou que será um dos maiores, senão, o maior carnaval de Alegrete. O evento que teve como apresentador o radialista, carnavalesco e músico Juliano Cristaldo, iniciou por volta das 22h teve o encerramento às 6h de domingo(5). Foi uma festa pra mostrar a intensidade e a união de todas as escolas, com muita alegria e samba.

Os jurados foram:

Daysi, natural de Florianópolis, Consultora de imagem; Di Pablo Rainha da Diversidade dos Bambas da Alegria e Rainha Intermunicipal do Estado e Vice Miss Rio Grande do Sul e Everlei Martins, carnavalesco e Presidente da Imperatriz da Zona Norte de Cruz Alta e compositor de Samba enredo; Gabi Rainha do Carnaval de Uruguaiana 2014, Musa de harmonia Xuxa deu Zebra 2020 e Leodário Monteiro Colunista Social.

Também estavam presentes o Vice-Predeito Jesse Trindade, os presidentes das escolas e as torcidas organizadas. Nenhum incidente foi registrado.

Participaram as cinco escolas: Acadêmicos do Pôr do Sol, Imperatriz da Praça Nova, Mocidade Independente da Cidade Alta, Nós os Ritmistas e Unidos dos Canudos.

Conheça a corte:

Rainha adulta

Nathalia Barcelos – Rainha Unidos dos Canudos Luisa Madeira – 1ª Princesa – Nós Os Ritmistas Emanuelle Vargas – 2ª princesa – MICA

Rainha Juvenil

Raissa Rhodes- Rainha – Nós Os Ritimistas Lariane Fernandes – 1ª Princesa – Mica Rayla Ferreira – 2ª Princesa – Pôr do Sol

Rainha Mirim

Maria Valentina Martim – Pôr do Sol Maria Clara – 1ª princesa – Nós os Ritmistas Maria Valentina Rhodes – 2ª Princesa – Canudos

Rei Momo Adulto

Marcus Vinícius Rodrigues Rei momo – kinho – Pôr do Sol

Rei Momo Mirim

Gabriel Arthur Dornelles – Pôr do Sol

Rainha Diversidade

Zafira Pampita – MICA

Fotos: @alevierofotografias – assessoria de comunicação da Assercal – RZB – Comunicações