Nove atletas que estiveram na Copa do Qatar jogaram em Alegrete

Ao todo 831 jogadores estiveram no Qatar com o sonho de fazer história na Copa do Mundo de 2022, que entre 20 de novembro e 18 de dezembro disputaram a taça mais cobiçada no futebol.

Foram 95 atletas a mais em relação à edição anterior, pois a Fifa aumentou de 23 para 26 o número de convocados em cada seleção.

A Argentina sagrou-se como a grande vencedora da Copa do Mundo de 2022 e inaugura a lista de seleções tricampeãs mundiais. Além da taça, o time capitaneado pelo astro Lionel Messi também levará para a casa uma premiação que é a maior já paga pela Fifa na história do torneio.

O título conquistado nos pênaltis após um empate no tempo regulamentar e na prorrogação garantiu US$ 42 milhões (cerca de R$ 222,9 milhões na cotação atual) para os cofres da seleção argentina. Já a segunda colocada, a França, recebe um prêmio menor, mas, ainda assim, generoso: US$ 30 milhões (R$ 159,2 milhões).

Mas a reportagem não é sobre isso, leitores. Vocês sabiam que desse universo de atletas que esteve no Qatar, muitos passaram por Alegrete, ou melhor jogaram no estádio municipal Farroupilha.

Isso mesmo, a começar pelo campeão Thiago Almada da seleção Argentina. Thiago Ezequiel Almada atua como meia-atacante e atualmente joga pelo Atlanta United. Aos 21 anos, Almada foi peça chave na conquista da Argentina. Ele tinha 11 anos quando esteve em Alegrete defendendo o Vélez Sarsfield no Torneio da Primavera.

Pela seleção brasileira o goleiro Alisson e Neymar disputaram o Efipan. O goleiro Alisson Ramses Becker atualmente joga pelo Liverpool.

Ao se transferir ao Liverpool, Alisson tornou-se o goleiro mais caro da história do futebol ultrapassando Gianluigi Buffon quando se transferiu do Parma com destino a Juventus por 54,2 milhões de euros. Alisson tinha 14 anos quando defendeu o Internacional no maior torneio infantil da América.

Outro brasileiro que esteve no Qatar e também passou por Alegrete é o craque Neymar. Neymar da Silva Santos Júnior, atualmente joga pelo Paris Saint-Germain e é considerado o principal futebolista brasileiro da atualidade e um dos melhores do mundo.

Neymar esteve em Alegrete jogando pelo Santos quanto tinha 13 anos, um ano mais novo que seus companheiros e viu o Boca Juniors sair campeão em cima do Grêmio em 2005.

“Pô, o EFIPAN tem Grêmio, tem Inter, tem Atlético Mineiro, tem São Paulo, tem Boca Juniors, tem outros times de fora. Foi uma experiência muito boa para mim. Eu era um ano mais novo ainda. O Santos me levou para o campeonato. Eu nunca tinha jogado contra times de outra cidade, de outro país, como o Boca Juniors. A gente não estava acostumado com muita gente no estádio. A estreia foi muito legal, tinha mais de 5 mil pessoas no estádio. Pô, a gente fica feliz com mil pessoas, ainda mais com 5 mil. E aquele povo de Alegrete que é um povo muito alegre, muito feliz”, destacou o guri quando esteve na 3ª Capital Farroupilha.



Da seleção do Uruguay, seis atletas que disputaram a Copa do Qatar passaram por Alegrete. Valverde, Federico Santiago Valverde Dipetta (24 anos), mais conhecido como Fede Valverde ou simplesmente Valverde atua como volante, meio-campista e ponta direita. Atualmente joga no Real Madrid.

Betancour, Rodrigo Bentancur Colman (25 anos), joga como meio-campista do Tottenham Hotspur, club e da Premier League. Ele começou sua carreira nas categorias de base do time argentino Boca Juniors em 2009.

Cáceres, José Martín Cáceres Silva (35 anos), atua como zagueiro e lateral-direito. Atualmente joga no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Darwin, Darwin Gabriel Núñez Ribeiro (23 anos), o uruguaio joga como atacante no Liverpool, clube da Premier League. Nuñez veio da academia de juniores do Peñarol, sendo promovido ao time titular em 2017.

Facundo Torres, Facundo Daniel Torres Pérez (22 anos), joga como ala do Orlando City, clube da Major League Soccer. Torres já jogou pelo Peñarol, onde conquistou o título da Primera División uruguaia de 2021.

Pellistri, Facundo Pellistri Rebollo (21 anos), atua como atacante e atualmente joga pelo Manchester United. Toda essa turma esteve em Alegrete entre os anos de 2005 e 2008.

Para o presidente Toninho Fagundes, da escolinha do Flamengo organizadora do Efipan, a satisfação é enorme. Ele diz que aqui em Alegrete é o batismo dos atletas em competições oficiais. Não é à toa que o slogan do evento é: os craques passam por aqui. E que assim continue sendo.

Fotos: reprodução, Naiane Albuquerque e Toninho Bacon