No clima de Natal, festa beneficente conta com doações e visita do Leão Daren em Alegrete

Sandra Machado, emocionada, expressou sua gratidão a todos que contribuíram com doações, permitindo assim a realização do desejo de proporcionar alegria aos pequenos.

Além das doações, a presença especial do Leão Daren, da Brigada Militar do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) em Alegrete, acrescentou um toque especial ao momento. Sempre atendendo aos pedidos, o Leãozinho compareceu, e a felicidade das crianças era evidente. O instrutor do programa, Soldado Busnelo, o Sargento Maia e demais soldados marcaram presença no evento.

Vanessa Morais, representando o Grupo de Apoio à Brigada Militar (GABM), destacou o apoio e a participação ativa da comunidade nesse projeto. Mesmo com a chuva que caiu durante a tarde, a festa manteve seu brilho, e as crianças foram agraciadas com cachorros-quentes, refrigerantes e outros agrados.

A iniciativa faz parte de uma promessa feita por uma moradora do bairro, que, como mãe de uma criança especial, enfrentou inúmeras dificuldades ao longo do ano. No entanto, a gratidão por cada obstáculo superado foi evidente, tornando a festa um momento especial de união na comunidade.