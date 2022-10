Festival Alegretense da Canção tem shows confirmados

Nos dias 10 e 11 de dezembro acontece mais uma edição do FAC – Festival Alegretense da Canção. O evento é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e Sistema Fecomércio Sesc, com o apoio da AFAC – Associação dos amigos do FAC.

O festival vinha sendo realizado junto da Feira do Livro com o objetivo de utilizar a estrutura física já existente. No entanto, os organizadores do evento optaram por um momento único destinado apenas ao musical, que teve início em 1972 e embora com hiatos em suas edições, manteve-se vivo por quase 50 anos, sendo palco para inúmeros artistas e bandas do estado.

Estão previstos 4 shows, dois em cada noite, onde serão apresentados espetáculos que representem a diversidade do festival, como rock, pop e samba. Serão selecionadas 18 composições para serem apresentadas nas duas noites de classificatórias.

Na primeira noite, abrirá o festival o Grupo Roda de Saia de Canoas. O grupo, formado só por mulheres, apresenta o melhor do samba de raiz, propondo uma viagem pela história do samba gaúcho e brasileiro, contemplando em seu repertório sucessos consagrados e adaptações de outros estilos musicais. O grupo é formado por Viviane Vaz, Marcia Teixeira, Luciara Batista, Vivian Vaz e Duda Silveira e banda.

Para encerrar a segunda noite, retorna ao palco do FAC, a banda portoalegrense, Youngles Rock and Blues. YOUNGLES é uma junção, um trocadilho, referente ao “YOUNG” de Neil Young + o “GLES” de Eagles e de Beatles formam a palavra YOUNGLES, sem tradução literal em inglês. Em seus 10 anos de estrada a Youngles já mudou sua formação várias vezes, mas sempre mantendo a qualidade e a identidade da Banda. No repertório, Beatles, Creedence Clearwater Revival, Rolling Stones, Pink Floyd, The Doors, Eric Clapton, Neil Young, Eagles, Roy Orbison, Elvis Presley, dentre outros.

A abertura da segunda noite ficará a cargo do músico, compositor e produtor musical Gui Mendes que apresentará um passeio pelas canções de Lulu Santos. Gui Mendes é dos grandes nomes da música pop no estado, tendo realizado parcerias com vários músicos do RS.

Rock de Galpão fará o show de encerramento do festival, no dia 11/12. Na comemoração dos seus 15 anos de estrada, o Rock de Galpão segue mesclando as sonoridades regionais do Sul da América Latina com as mais contemporâneas e universais formas de fazer música. A partir dessas sonoridades – como a milonga, o xote e o chamamé – o grupo cria novos arranjos com influências do rock, reggae, folk, blues e outros ritmos, resgatando a obra de grandes autores e compositores.

Podem ser inscritas músicas de todos os gêneros da linha popular, exceto da linha nativista e gauchesca, desde que sejam inéditas e originais, que nunca tenham sido apresentadas, editadas, gravadas em disco, premiadas em festivais, postadas em plataforma de relacionamento como facebook, youtube, myspace e similares.

As premiações serão de R$ 4.000,00 + troféu para o primeiro lugar, de R$ 2.500,00 + troféu para o segundo e R$1.500,00 + troféu ao terceiro. A melhor letra será premiada com R$1.000,00 + troféu. As músicas selecionadas na triagem serão premiadas com uma ajuda de custo de R$ 500,00 (quinhentos reais). “Instrumentista Destaque”, “Melhor Arranjo”, “Melhor Intérprete, “Música Mais Popular” receberão troféus.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura de Alegrete, até o dia 15/11. Confira no link a seguir:

https://alegrete.rs.gov.br/?bW9kdWxvPTEzMiZtZW51PTI5MCZhcnF1aXZvPWZhYy5waHAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICZtdWRhdGVtcGxhdGU9dGVtcGxhdGUvdGVtcGxhdGVfZmFjLnBocA==

Para mais informações, entrar em contato através do fone: 3961 1650. Fotos: reprodução