Pôr do Sol mostra força na largada para o carnaval 2023

A escola de samba da Zona Oeste de Alegrete, com berço no bairro Macedo, promoveu grande festa de abertura da sua quadra de ensaios e eventos.

No último domingo (23), a comunidade compareceu em massa, lotando a quadra da escola e mostrando a forte raiz popular da Acadêmicos do Pôr do Sol.

Também comparecerem no evento, representantes de outras escolas e o presidente da Assercal Gilson Vaucher e vice Rafael Faraco, além do professor e carnavalesco Enio Souza, que será o figurinista da escola e participará da comissão de carnaval.

O evento foi animado por uma roda de samba democrática que contou com a presença de sambistas de Alegrete como Anderson (Eddy), Márcio Duarte, Paulo Duarte, Daniel Rodrigues, Vinícius Sininho, Gersinho, Sandico, Tica-tica, Rafael Dóia e Passista.

Ponto alto foi a participação do tradicional intérprete e compositor da escola Zolá Duarte, que levantou e emocionou o povo presente relembrando os sambas da Pôr do Sol.

O presidente Marcelo Alves e sua diretoria avaliam que os objetivos do evento foram alcançados, e agradecem a presença de todos e convocam para os próximos eventos.

“Há muito trabalho pela frente, ontem (domingo), foi o início de um carnaval histórico para o Pôr do Sol, garanto que será um desfile inesquecível e que disputará o primeiro lugar” pontuou o presidente.

Fotos: Pôr do Sol