Festival de Jiu-Jitsu celebra dois anos do Projeto Formando Campeões na Unipampa

Evento integrou a programação do Anima Campus 2026 e reuniu alunos, projetos esportivos, familiares e comunidade acadêmica em Alegrete

O esporte tomou conta do Campus Alegrete da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) na última quarta-feira (30), com a realização do Festival de Jiu-Jitsu Anima Campus Unipampa 2026. A atividade marcou as comemorações pelos dois anos do Projeto Formando Campeões, iniciativa que leva, de forma exclusiva, a prática do jiu-jitsu para o ambiente universitário.

Realizado paralelamente à Feira de Ciências, o festival reuniu participantes dos projetos Campeões do Futuro, Formando Campeões e Projeto ADRA de Defesa Pessoal, proporcionando um momento de integração entre esporte, educação e comunidade.

A atividade contou com o aval do diretor do Campus Alegrete, Gustavo Fürh Santiago, e foi coordenada pelo professor responsável pelo projeto na universidade, Cristian Pohl Meinhardt. A parte técnica ficou sob responsabilidade do sensei André Brazeiro, que conduziu as atividades junto aos participantes.

Além dos alunos e professores envolvidos nos projetos, o evento teve a participação expressiva dos pais e familiares, que acompanharam as atividades e prestigiaram as apresentações realizadas no campus.

Esporte dentro da universidade

O Projeto Formando Campeões tem como proposta aproximar a prática esportiva do ambiente universitário, utilizando o jiu-jitsu como ferramenta de integração, disciplina e formação.

A realização do festival dentro da Unipampa também possibilitou a participação conjunta de diferentes projetos ligados às artes marciais, reunindo praticantes em uma programação voltada à demonstração e à troca de experiências.

A iniciativa integrou a programação do Anima Campus 2026, que também contou com a Feira de Ciências, promovendo um dia de atividades no Campus Alegrete.