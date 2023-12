Festival Ibicuí de Arte e tradição movimentou Manoel Viana no final de semana

No fim de semana, nos dias 9 e 10 de dezembro de 2023, as Invernadas de dança Os Caudilinhos e Os Caudilhos do Caudilhos Vianense realizaram o 5º FIAT – Festival Ibicuí de Arte e Tradição em Manoel Viana.

O CTG Farroupilha de Alegrete e o Grupo Nativista Ibirapuitã se destacaram no Festival, trazendo para casa importantes títulos. O CTG Farroupilha conquistou o primeiro lugar na coreografia da invernada juvenil.

Na mesma categoria Juvenil, porém dança tradicional, os resultados revelaram a competitividade do festival:

3° Lugar: Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas (CTG Farroupilha), em danças tradicionais; 2° Lugar: Grupo Nativista Ibirapuitã e o 1° Lugar para Pedro Telles, de São Chico.

A invernada Adulta do Grupo Nativista Ibirapuitã de Alegrete ainda conquistou o primeiro lugar na dança tradicional e também foi campeã na coreografia de entrada. Enquanto isso, a invernada Mirim também ficou com a segunda colocação.

Na sequência, a categoria Veterana trouxe mais sucesso para o CTG Farroupilha de Alegrete que foi campeã nas danças tradicionais, deixando a segunda posição para Pedro Telles, de São Francisco de Assis.

Sobre o evento:

No sábado, no CTG Caudilhos, ocorreu o concurso de declamação e dança de salão. A programação teve início às 9h, começando pela categoria mirim e seguindo pela juvenil e adulto. Às 15h, iniciou-se a competição de dança de salão, começando pela categoria mirim e seguindo pela juvenil e adulto. Às 17h, foram divulgados os resultados desses dois concursos, com a premiação dos vencedores de acordo com o regulamento estabelecido. Durante o dia, a Ervateira Encanto do Mate proporcionou mateada aos participantes.

No domingo, no Ginásio de Esportes Tarcísio Colpo, teve início o credenciamento seguido pela abertura do evento. As invernadas realizaram suas apresentações conforme o sorteio realizado após o encerramento das inscrições. A premiação, que incluiu troféus e um incentivo em dinheiro, seguiu as diretrizes estabelecidas pelo regulamento do festival.