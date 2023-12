Confraternização anual de moradores do Bairro Jardim Planalto registrou grande adesão

Confraternização anual fortalece vínculos e renova esperanças no bairro Jardim Planalto em Alegrete.

No último sábado, dia 9, moradores do bairro Jardim Planalto se reuniram pela terceira vez consecutiva para celebrar a união e fortalecer laços em uma confraternização especial. Esse grupo, que surgiu no pós-pandemia, tem se consolidado a cada ano, tornando-se uma tradição que preza pela comunidade e pelos laços de amizade.

A atmosfera do evento foi marcada pela alegria e pela energia positiva, à medida que vizinhos se integravam a esse movimento que promove o espírito comunitário. Este ano, a confraternização teve um toque especial com a visita do Papai Noel, renovando a fé e a esperança no coração de todos os participantes.

As organizadoras do evento, Deise, Carla e Jurema, compartilharam sua satisfação ao testemunhar a união e a boa energia que emanava de todos os presentes. Elas destacaram a importância de cultivar relacionamentos próximos com os vizinhos, considerando-os como membros da família mais próxima, prontos para contar sempre uns com os outros.

A realização do evento foi possível graças ao apoio generoso de diversos colaboradores, com destaque para as padarias Rosariense e Alegretense, que contribuíram significativamente para o sucesso da confraternização.

Além dos momentos festivos, ontem marcou a formação de uma nova diretoria que, segundo os participantes, promete arrasar em projetos sociais voltados para o desenvolvimento do bairro. A comunidade aguarda ansiosamente por novidades e iniciativas que fortaleçam ainda mais os laços entre os moradores.