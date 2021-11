FGTS/Sine em Alegrete está com novo coordenador

A agência do FGTAS- Sine em Alegrete, está sob nova coordenação desde a quarta-feira (3).

O alegretense Gunthar Alex Gomes Gueffens, 57 anos assumiu o cargo de diretor da entidade em substituição a Luciana Lucero, que foi transferida para cidade Uruguaiana.

Logo em seu primeiro dia de trabalho, o novo diretor recebeu a reportagem do Portal Alegrete Tudo, onde falou de sua missão a frente da instituição. Citou ser um novo desafio e e logo em suas primeiras horas de trabalho já conversou com a equipe, que destacou a qualificação e experiência dos colegas e se comprometeu a fazer um trabalho conjunto em prol de melhorias que supram as necessidades daqueles que procuram a agência em Alegrete.

Novo diretor elogiou trabalho da equipe

Gunthar vai buscar parcerias com empresas em buscas de captação de vagas. Acredita que a retomada das atividades vai refletir em mais vagas e que a proximidade do final do ano sempre acarreta em postos de trabalho abertos.

O novo diretor se coloca a disposição do público para atendimento, bem como sanar alguma dúvida do trabalhador quanto ao FGTS, no auxílio ao encaminhamento de seguro-desemprego.

Outro projeto do diretor é a qualificação de mão de obra, através de cursos oferecidos pela Fundação que possibilitam a inserção de pessoas no mercado de trabalho.

Outro objetivo do Sine local, de acordo com a metodologia de trabalho do diretor é dar uma maior divulgação em relação ao número de vagas disponibilizadas no município. Num primeiro momento, ele vai buscar parceiros no intuito de fomentar vagas de empregos no município. Visitas em empresas e lojas, será uma forma de viabilizar mão de obra e oferecer vagas em Alegrete, destaca Gunthar.

Captação de vagas, uma das metas do novo diretor

O Sine em Alegrete, atende de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, e das 13 h até às 17h. Na quarta-feira a agência disponibilizava vagas para churrasqueiro, mecânico de motor à diesel e montador de equipamentos elétricos, na área de central elétrica.