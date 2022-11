Mais um lixão começa se formar nas imediações do Campo da Aviação

Share on Email

Mais um grande lixão a céu aberto. O descaso da população, daqueles que destinam de forma ambientalmente inadequada seus resíduos, deixa uma cena degradante em parte do antigo Campo da Aviação, em Alegrete.

O descarte irregular, é tema recorrente no PAT, assim como, um dos principais responsáveis pela poluição do solo, dos aquíferos subterrâneos e degradação da qualidade atmosférica.

O mais recente flagrante feito pelo músico Wladmir Aurelio Araujo (Didi), foi no antigo campo da Aviação, às margens da Avenida República Riograndense, Zona Leste.

As imagens demonstram que há muita roupa, pneus, madeiras, parte de sofás, colchões, móveis, lixo orgânico, muitas sacolas plásticas entre outros.

A denominação de lixão a céu aberto é em razão de que parte da área está sendo utilizada impropriamente para depósito final dos resíduos. No local, não existe nenhum preparo do solo para receber o “lixo”.

Todo o resíduo depositado e deixado exposto sem qualquer monitoramento, é considerado crime ambiental, de acordo com a legislação brasileira.

O perigo de lixões como este é a produção de chorume sem o devido controle sanitário, o que pode ocasionar vários problemas de saúde ambiental.

A presença de vetores causadores de doenças, poluição dos solos, são algumas das consequências, além do ambiente totalmente insalubre.

A presença de material orgânico, atrai e auxilia para procriação de ratos, insetos e outros vetores de doenças, como um dos perigos e que já tem muitos alertas relacionados à dengue, Zika e Chikungunya .

A presença destas pragas podem trazer inúmeras doenças prejudiciais à saúde humana.

O leitor que enviou as informações, lembra que mais que o Poder Público, cada habitante deve ser o fiscal de seu bairro, dos espaços públicos, e denunciar quem for neste ou em qualquer outro lugar depositar lixo de forma irresponsável.

Esse local, também, registra com frequência focos de incêndio, principalmente com as temperaturas mais elevadas.