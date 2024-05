Fim de semana será gelado em Alegrete

Essa semana foi a primeira com frio constante, a temperatura na maioria dos dias oscilou entre 3ºC nas primeiras horas da manhã e 20º no restante do dia. Segundo o site meteorológico, Climatempo, neste fim de semana o tempo estará firme, porém, com temperaturas próximas a zero grau.

Neste sábado (18), o dia começa com 4ºC e máxima chega aos 21ºC no período da tarde. A umidade do ar varia entre 58% e 83%. Para as pessoas que têm problema respiratório, é importante os cuidados para manter fortalecido o sistema imunológico.

Frio no Porto dos Aguateiros

Já na madrugada de sábado para domingo, será o período mais frio da semana, com mínima de 1ºC e sensação térmica de 0ºC. No decorrer da manhã, a temperatura varia entre 4ºC nas primeiras horas do dia e a tarde sobe um pouco mais, 17ºC. Não há previsão de chuva para o período.