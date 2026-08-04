Financiamento de veículos cresce 10,9% e atinge maior nível desde 2008

O mercado de financiamento de veículos segue em ritmo de crescimento no Brasil. No primeiro semestre de 2026, o volume de crédito destinado à compra de automóveis alcançou R$ 3,78 milhões, um crescimento de 10,9% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados R$ 3,41 milhões. O resultado representa o maior volume para um primeiro semestre desde 2008, quando o setor contabilizou R$ 4,23 milhões em financiamentos. Os dados são da Trillia, empresa de análise de dados da B3, e demonstram que a busca pelo crédito continua aquecida em todo o país.

Entre janeiro e junho deste ano, 2,38 milhões de veículos usados foram financiados, enquanto os veículos novos somaram 1,39 milhão de unidades. No mesmo período de 2025, os números eram de 2,18 milhões de usados e 1,22 milhão de novos, confirmando a expansão do mercado.

Apesar do crescimento geral dos financiamentos, os automóveis usados seguem liderando a preferência dos consumidores. Em junho de 2026, foram financiadas 323 mil unidades usadas, alta de 12% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Já os automóveis leves novos registraram 112 mil financiamentos, representando uma queda de 3,3% na mesma base de comparação.

Outro dado que chama a atenção é o aumento dos prazos de financiamento. Os principais avanços ocorreram entre veículos com 4 a 8 anos de fabricação, cujo prazo médio passou de 50 para 51,3 meses, e nos modelos com até 3 anos de uso, que evoluíram de 49,4 para 51,6 meses.

A reportagem do PAT conversou com um analista de crédito de uma instituição financeira que atua em Alegrete. Segundo ele, o crescimento dos financiamentos também é percebido no município e está diretamente ligado ao atual cenário econômico.

De acordo com o profissional, muitas pessoas têm recorrido ao crédito para adquirir um veículo como forma de investimento e geração de renda. Um dos principais exemplos é o aumento da procura por automóveis destinados ao trabalho com aplicativos de transporte.

“O financiamento deixou de ser apenas uma forma de comprar um carro para uso pessoal. Hoje, muitas pessoas utilizam esse crédito para adquirir um veículo que será a principal ferramenta de trabalho, gerando renda para pagar as parcelas e garantir o sustento da família”, explicou.

Ainda conforme o analista, a maior oferta de linhas de crédito e a necessidade de complementar a renda também têm impulsionado o aumento das operações de financiamento, especialmente no segmento de veículos seminovos e usados, que apresentam valores mais acessíveis e maior facilidade de aprovação