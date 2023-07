Flamengo de Alegrete comemora Jubileu de Diamante neste sábado

O clube foi fundado em 14 de julho de 1963, pelo até hoje presidente Antônio Carlos Fagundes, o “Toninho”. Ao longo das décadas, o Flamengo tornou-se referência pelo seu trabalho nas categorias de base, revelando inúmeros atletas, não apenas para a dupla Grenal, como também para clubes de todo país. Hoje pode ser considerado, sem dúvidas, uma potência do oeste do Rio Grande do Sul em times de base.

O Flamengo é conhecido nacional e internacionalmente por ser, com o apoio da Prefeitura de Alegrete e da Federação Gaúcha de Futebol, o organizador e idealizador do Efipan, torneio de futebol infantil mais tradicional do mundo, reconhecido pela FIFA, Comenbol e CBF.

Grandes jogadores, como Ronaldinho Gaúcho, Emerson (ex-técnico do Grêmio), Diego; Mineiro;, Alexandre Pato, Valverde, Sidnei, Tévez, Riquelme, Cambiasso e Neymar, entre muitos outros, tiveram o primeiro destaque de suas carreiras participando do encontro.

Em 2008, o Flamengo estreou em campeonatos profissionais, disputando a segunda divisão do campeonato gaúcho. Após um início promissor, quando empatou o primeiro jogo contra o tradicional São Paulo de Rio Grande em casa, e venceu o Bagé, fora por 1 a 0, a equipe desandou e acabou eliminada na primeira fase, ficando em sétimo e último lugar na chave 2.

Além de participações em torneios fora do Brasil, o Flamengo de Alegrete é reconhecido mundialmente e conta com a credibilidade por onde passa. O eterno presidente Toninho Fagundes ocupa o cargo desde a fundação do clube e neste sábado (14), vai celebrar o jubileu de diamante numa festa com os craques do passado e do futuro.

O Clube Escolinha Flamengo de Alegrete e o Instituto Toninho Fagundes vão comemorar os 60 anos em uma confraternização às 12h, no CTG Farroupilha neste sábado. O presidente da FGF Luciano Hocsman, confirmou presença, em meio a convidados especiais do rubronegro alegretense.

Na noite de sexta-feira (14), um encontro de alguns ex-atletas num restaurante central, deu início as comemorações do Jubileu de Diamante da Escolinha do Flamengo.