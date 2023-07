Citadino tem rodada decisiva neste sábado

Neste sábado(15) acontece mais uma rodada do Citadino de futsal 2023. Os jogos serão marcados pelo alto grau de disputas que decidirão os classificados e rebaixados desta edição.

O primeiro jogo da noite e mais decisivo, será entre Real e Center Fhotos. As duas equipes estão empatadas em pontos, e a vitória de qualquer uma classificará automaticamente à próxima fase. O elenco das duas agremiações, tem diversos jogadores de cidades vizinhas como; São Gabriel, Uruguaiana e Quarái e prometem fazer um grande espetáculo em busca da vaga para a próxima fase.

O confronto seguinte será entre Aimoré/Rooutt e Center Fhotos, válido pela terceirona do campeonato. As duas equipes estão numa zona intermediária da tabela e não aspiram muita coisa na competição.

Fechando a rodada, União y FNP e Eliseos Futsal entram em quadra, buscando objetivos opostos no torneio municipal. A equipe do FNP, com 100% de aproveitamento, busca mais uma vitória para se posicionar nas primeiras colocações, já a equipe do Eliseos almeja os três pontos para tentar escapar do rebaixamento para a Série B.

Os jogos tem previsão de início a partir das 19h, a direção do Citadino convida todos a prestigiarem as partidas no ginásio da Arena Esporte e lazer, que serão transmitidas na página do Facebook Futebol Alegretense e Região, os três jogos que irão compor a rodada.