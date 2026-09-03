Flamengo goleia e Palmeiras vence em rodada movimentada do Citadino de Futsal

Série C teve quatro partidas na noite de quarta-feira, com goleada, empate e jogo equilibrado na Arena

O ginásio da Arena foi palco de mais uma rodada do Citadino de Futsal 2026 na noite desta quarta-feira (2). Quatro partidas movimentaram a Série C, com destaque para a goleada do Flamengo sobre o Al Nasser, a vitória do Palmeiras diante do Milan, o empate entre Juventus e Atlético União e o triunfo da APF Passo Novo sobre os Carroceiros da Sampa.

Flamengo aplica goleada sobre o Al Nasser

Na primeira partida da noite, o Flamengo não tomou conhecimento do Al Nasser e venceu por 11 a 3.

Pelo Al Nasser, Dionathan, Italo e Lúcio balançaram as redes. Já pelo rubro-negro alegretense, Elinton marcou duas vezes, Robert anotou três gols, Thales foi o grande destaque da partida com quatro gols, Regis marcou duas vezes e Hiago completou a goleada.

Palmeiras supera o Milan

No segundo confronto da rodada, o Palmeiras levou a melhor sobre o Milan, vencendo por 6 a 2.

Natã foi o destaque do Palmeiras ao marcar três gols. Bruno balançou as redes duas vezes e Lorenzo completou o placar. Pelo Milan, Thiago e Nathan marcaram os gols da equipe.

Juventus e Atlético União ficam no empate

No penúltimo jogo da noite, Juventus e Atlético União fizeram uma partida equilibrada e terminaram empatados em 2 a 2.

Vinicius e Jean marcaram para o Juventus, enquanto Ricardo foi o responsável pelos dois gols do Atlético União.

APF Passo Novo vence duelo equilibrado

Fechando a rodada da Série C, a APF Passo Novo venceu os Carroceiros da Sampa por 4 a 3, em uma partida equilibrada e marcada por muitos cartões.

Ezequiel, Cristian e Cleiton fizeram os gols dos Carroceiros da Sampa. Do outro lado, Marcelo foi o grande nome da partida e teve atuação decisiva ao marcar os quatro gols da APF Passo Novo, anotando um pôquer-trick.

Próxima rodada

O Citadino de Futsal terá uma nova rodada na próxima terça-feira, 8 de setembro, após o feriado da Independência. Os jogos serão realizados novamente na Arena:

19h – Série B – Chave A

Raça x Boca Juniors / Ibirapuitã

20h – Série B – Chave A

Resenhistas x Parceria / MS Ceccon

21h – Série C – Chave C

Ajax x Beko

21h50 – Série C – Chave A

Haru x RCT Futsal

Fotos: Roger Severo