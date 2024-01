Flamengo tropeça e dupla Grenal só empata na 4º rodada do Efipan

Abrindo a rodada, Palmeiras e Universitário de Deportes protagonizaram um jogo emocionante nas dependências do 6ºRCB. O Verdão saiu na frente, vencendo por 1 a 0, mas minutos depois sofreu o empate da equipe peruana. Nos acréscimos, Oswaldo garantiu a vitória para o Alviverde, que somou mais três pontos na tabela de classificação, finalizando o placar em 2 a 1.

Fechando a rodada no quartel, a equipe do Talleres venceu o anfitrião Flamengo de Alegrete por 3 a 0. Já no Estádio Municipal Farroupilha, a equipe do Argentino JRs venceu o Olímpia pelo placar de 2 a 1, mantendo-se na disputa pelas primeiras colocações.

O Independiente Del Valle enfrentou a forte equipe do Alianza Lima. O jogo começou com alta intensidade, e a equipe peruana saiu na frente com o atacante Motta. No final da segunda etapa, a equipe equatoriana alcançou o empate com Quintero, garantindo assim mais um ponto na tabela de classificação, com o placar final de 1 a 1.

Na sequência da noite, as equipes do Grenal não conseguiram sair do empate em seus respectivos jogos. O Internacional empatou em 1 a 1 com a equipe do Defensor e, neste momento, encontra-se fora da zona de classificação para a próxima fase. Já o Grêmio também empatou, com o mesmo placar de 1 a 1, diante da equipe do Peñarol. O time tricolor está na 8ª posição na classificação e mantém-se na disputa por uma posição entre os melhores classificados. Confira abaixo os resultados dos jogos de hoje: