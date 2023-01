Flu faz seis no Fortaleza em rodada de empates na categoria master

Os outros três jogos da rodada tiveram resultados idênticos: 1 a 1. No campo do Palmeiras, Alvorada e Cruzeiro; Nacional e Boca no Palmeiras e Sindicato e São José no Estrelão encerraram empatados em um gol. A folga no sábado (21), foi do Tinga.

Após a 3ª rodada, na Chave “A”, o nacional lidera com 5 pts, seguido de Fluminense e Sindicato com 4 pontos cada e o Alvorada tem 3. Na “B”, o Boca é o líder com 5, Tinga tem 4, São José 3 e Cruzeiro 1. O cinquentinha do Fortaleza ainda não pontuou na competição.

Equipe do São José garantiu um baita empate contra o Sindicato.

Próxima rodada – 28 de janeiro

15h30min – São José x Fluminense (campo do Honório)

Tinga x Sindicato (campo do Palmeiras)

17h15min – Cruzeiro x Nacional (campo do Honório)

Fortaleza x Alvorada (campo do Palmeiras)

Folga: Boca Jr.

Fotos: Valdir Knierin