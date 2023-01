Fluminense vence Centenário no Pedra Moura e está entre os 8 da Copa RS

Jogando no último domingo (22), no estádio da Pedra Moura na cidade de Bagé, o tricolor alegretense bateu o Centenário por 4 a 2.

As equipes de Alegrete tiveram que viajar cerca de 291 km para o confronto de 16 avos da competição estadual. O Fluminense acabou levando 15 atletas na delegação, enquanto o Centenário teve 22 jogadores na partida em Bagé.

O confronto que já era esperado colocou duas boas equipes, que protagonizaram um bom jogo no castigado gramado do Pedra Moura. O tricolor da Cidade Alta comandado pelo técnico Vagner Moreira, saiu na frente. Melhor no jogo, marcou com um belo gol de Dênio em cobrança de falta.

A equipe do Centenário demorou para se encontrar em campo, mas equilibrou o confronto já no finalzinho do 1º tempo. Com um calor castigando os atletas, houve parada técnica para amenizar o desgaste físico.

Na volta do intervalo coube ao Centenário virar o jogo, muito em função das substituições acertadas pelo técnico Geovane Carvalho. Em 15 minutos, Rogerinho e o uruguaio Moura marcaram 2 a 1 Centenário.

O Flu trocou o esquema 4-4-2 para um 3-4-3 e rapidamente chegou ao empate. Em outra falha defensiva, o Centenário teve azar com a bola alçada na área encontrou a mão do zagueiro. Pênalti convertido pelo craque Chucky que deixou tudo igual.

Atrás no placar o Centenário se arriscou em busca do empate e acabou levando o 3 a 2. Gol do atacante Cléo, 3 a 2 Fluminense. Já no final do jogo, o tricolor alegretense sacramentou a vitória e classificação entre os 8 do Rio Grande do Sul. Artilheiro Chucky deu números finais, Fluminense 4 a 2.

O Fluminense jogou com Fabiano goleiro, lateral direito Fumaça, na zaga Cunha (uruguaio) e Burrinho, lateral esquerdo Mombaque, volantes Mano, Ezequias, Caçulinha e Negro (argentino). Meia Dênio e o atacante Chucky. No segundo tempo teve Fabiano, Joãozinho lateral esquerda , Marciano lateral direita , Leandro Fagundes meio , Cléo e Camelo no ataque. Foram 9 desfalques em Bagé: Peludo, Loivo, César (argentino), Bortolás, China, Benin, Elison, Áquila e Clímaco.

“Foi um baita jogo. Bem equilibrado, limpo em que conseguimos criar diversas oportunidades. Sabíamos das dificuldades, mas no final deu tudo certo. Mérito da nossa equipe que soube se portar diante de um grande adversários. Seguimos adiante com os pés no chão”, destacou Moreira.

“Triste pelo placar, mas Feliz pela união do nosso time. Pelo plantel que temos, na simplicidade e humildade. Entre nós não existe vaidade, seguimos por mais. Juntos, organizados e de mãos dadas. Parabéns a equipe do Fluminense e o Alegrete continuará sendo bem representado na copa RS e tomara que traga o título para nossa cidade”, comentou Carvalho.

O Fluminense aguarda o sorteio que deve ocorrer no meio desta semana para saber o local e adversário na fase de 8 avos. Além do Fluminense (Alegrete), estão no pote: CER Miraguaí (Tenente Portela), Boa Parada (Cruz Alta), Farroupilha (Dom Pedrito), Garibaldi (Garibaldi), Camponense (Capão da Canoa), Peñarol (Guaíba) e o Ouro Verde/Santo Alfredo (Porto Alegre).

Fotos: Luís Tassinari