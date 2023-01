Formatura no B Log licencia soldados e transfere oficiais

Desde o dia 13, o 10° Batalhão Logístico, “Batalhão Marquês de Alegrete”, diminuiu 36 militares do seu quadro funcional.

Uma formatura marcou o primeiro licenciamento dos soldados incorporados no ano de 2022. Durante a atividade, 32 (trinta e dois) soldados licenciados ocuparam posição de destaque.

Mais quatro oficiais se despediram da OM, deixando o efetivo profissional por motivo de transferência

O capitão Valandro, foi transferido para o Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia, em Manaus – AM. Já o capitão Araújo Vieira, transferido para o Parque Regional de Manutenção da 10° Região Militar, em Fortaleza – CE.

Para Região Sul, o subtenente Ivan Flores, foi para o 6° Batalhão de Engenharia de Combate, em São Gabriel e o 2° Sgt Rozado, transferido para o Centro de Instrução de Blindados, em Santa Maria.

O comandante tenente-coronel Carvalho cumprimentou os militares e, ao final da formatura, os soldados licenciados foram homenageados pelos integrantes do “10 de Ouro”, com o tradicional corredor formado por militares do Batalhão, no momento de sua saída pelos Portões da Guarda. Mesmo local onde ingressaram ao incorporar ao Exército Brasileiro.

Fotos: 10º B Log