Fórum retorna do recesso, e os prazos processuais permanecem suspensos

Durante esse intervalo, os fóruns operaram em regime de plantão, atendendo apenas casos urgentes, e os prazos processuais foram suspensos.

A partir desta segunda-feira, 8 de janeiro, as unidades judiciárias do Rio Grande do Sul retomaram o expediente após o recesso forense. O atendimento voltou ao horário normal, das 12h às 19h. Nas sextas-feiras dos meses de janeiro e fevereiro, o expediente será das 8h às 15h. Entretanto, os prazos processuais permanecem suspensos até o dia 20 de janeiro.

A Comarca de Alegrete é composta por quatro varas: a 1ª e 2ª Cíveis, a Vara Criminal, a Vara da Família e Sucessões, e o Juizado Especial Cível, contando com o trabalho de quatro juízes. O telefone de contato é o 3029-9947.